Affaire #JeSuisMila : que dit (ou pas) le droit français à propos du "blasphème" ?

Peut-on tout dire à propos d'une religion, et jusqu'où peut-on aller ? C'est la question encore une fois posée en France après l'affaire Mila, cette adolescente iséroise désormais placée sous protection policière après avoir été menacée de mort à de multiples reprises et cyberharcelée à cause de propos tenus sur Instagram où elle exprimait son aversion pour l'islam et pour "la religion".

L'adolescente de 16 ans, qui ne peut plus se rendre à son lycée, a déposé plainte et une enquête a été ouverte pour "menaces de mort". Mais le parquet a ouvert dans le même temps une autre enquête pour incitation à la haine raciale, une décision qui a suscité l'indignation des partisans du #JeSuisMila. Entre "délit de blasphème" pour les uns et "droit au blasphème" pour les autres, la situation interroge le droit français en la matière.