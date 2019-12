Affaire Matzneff : l'écrivain sort du silence pour la première fois et dénonce des attaques "injustes et excessives"

L'écrivain a expliqué brièvement au journal "ne pas se trouver actuellement en France et être souffrant". Aujourd'hui âgé de 83 ans, il est d'ailleurs bénéficiaire d'une allocation pour compenser les difficultés financières liées au grand âge ou à la maladie, versée par le Centre National du livre.

"À mes débuts, François Mauriac m'avait fixé cette règle : quand vous publiez un livre, dans les semaines qui suivent ne vous exprimez que sur ce livre", indique Matzneff, réticent à prendre la parole dans cette affaire. "Plus tard peut-être, lirai-je son livre", glisse-t-il, "mais pas maintenant, ce qu'on m'en a dit me fait tant de peine, je n'en ai pas la force". Derrière ses mots ne transparaît aucune contrition : il déplore en effet "de si injustes et excessives attaques", et se risque à mentionner "la beauté de l'amour" vécu entre Vanessa Springora et lui.