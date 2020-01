Matzneff : qui est Vanessa Springora, l'autrice du "Consentement" ?

Vanessa Springora est depuis le début du mois de décembre la nouvelle directrice des éditions Julliard. A 47 ans, elle travaille au sein de la maison d'édition depuis 2006. Elle y est entrée comme assistante d'édition, après des études de lettres et après avoir été réalisatrice-auteure pour l'INA.

Dans son livre, celle qui est née en 1972 écrit être le fruit d'un mariage qui ressemblait à "une guerre sans fin". Elle se rappelle également un père comme un "courant d'air" qui après le divorce ne refera plus que de brèves apparitions dans sa vie d'enfant. "Un père aux abonnés absents", "un goût prononcé pour la lecture", "une certaine précocité sexuelle" et "un immense besoin d'être regardée" : c'est dans cet état d'esprit qu'elle rencontre Gabriel Matzneff, à l'âge de 13 ans.

Un jour sa mère, qui travaille dans l'édition, la traîne dans un dîner à Paris où sont invitées des personnalités du monde littéraire, dont ce "bel homme" à la calvitie "qui lui donne un air de bonze" et à la "présence cosmique". Gabriel Matzneff fera tout pour l'attirer dans ses filets, et ce pendant environ un an.

Mais "à quatorze ans, on n'est pas censée être attendue par un homme de 50 ans à la sortie de son collège, on n'est pas supposé vivre à l'hôtel avec lui, ni se retrouver dans son lit, sa verge dans la bouche à l'heure du goûter", constate-t-elle. C'est l'octroi du prix Renaudot à Gabriel Matzneff en 2013, qui la pousse à l'écriture.