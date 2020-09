Menacée de mort en janvier pour avoir critiqué l'islam, la jeune Mila de nouveau harcelée cet été

Le jeune homme à l'origine de l'agression, majeur, est de nationalité algérienne et vit en France. Si la mère de Mila a tenu à dénoncer ces faits aux autorités françaises et a déposé une plainte au parquet de Vienne, celle-ci "ne donnera pas lieu à quoi que ce soit car elle concerne des faits déjà jugés", précise Audrey Quey, la procureure. "En revanche, nous avons l'identité de son agresseur."

En début d'année, l'adolescente de 16 ans avait publié une vidéo sur Instagram dans laquelle elle déclarait notamment : "Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine, l'islam, c'est de la merde (...) je dis ce que je pense ! Je ne suis pas raciste, mais pas du tout. On ne peut pas être raciste d'une religion. (…) Votre religion, c'est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir. Vous m'insultez et vous me menacez de mort, vous n'êtes bons qu'à ça". Elle avait suite à cela été menacée de mort et harcelée sur les réseaux sociaux. L'adresse de son lycée et de son domicile notamment avaient été diffusées sur les réseaux sociaux, la forçant notamment à quitter son établissement. Une protection policière avait été mise en place dans le but de la protéger.

Suite aux menaces de mort et à la diffusion des coordonnées de Mila, trois mineurs ont été interpellés et mis en examen. L'un d'entre eux, âgé de 16 ans, a reconnu avoir diffusé les informations personnelles de la victime. Les deux autres, âgés de 17 ans, ont reconnu avoir récupéré les données personnelles de Mila avant de les transmettre au mineur de 16 ans. Le parquet a précisé ce mercredi à l'AFP que "les investigations se poursuivent dans le cadre d'une information judiciaire".