Affaire Mouzin, l'opinion des Français sur le masque et suspens pour la reprise de la Ligue 1 ... Les 5 infos du jour qu'il ne fallait pas louper

Elle était entendue dans le cadre de la sordide affaire Estelle Mouzin, disparue en 2003 en Seine-et-Marne. Extraite mardi matin de sa prison de Fleury-Mérogis, Monique Olivier, l'ex-compagne de Michel Fourniret, est enfin passée aux aveux. Devant la juge Sabine Khéris elle a mis en cause "l'ogre des Ardennes", affirmant qu'il avait enlevé la jeune femme de 9 ans avant de l'emmener à Ville-sur-Lumes pour la séquestrer, la violer et l'étrangler. Celle qui a déjà été condamnée à la perpétuité comme complice des crimes de son ancien mari a donc été mise en examen suite à ces révélations pour complicité.

Toujours plus de tensions dans l'affaire Navalny. D'un côté, les proches de cet opposant russe, hospitalisé en réanimation dans un état grave depuis jeudi, qui dénoncent un empoisonnement . De l'autre, les autorités russes, qui assurent qu'"aucun poison" n'a été retrouvé dans le sang d'Alexeï Navalny. Tandis que les premiers exigent un transfert, les seconds - savoir l'équipe médicale russe - s'oppose à son transfert, expliquant que sa santé est trop "instable". Raison pour laquelle la famille de l'opposant russe en appelle désormais à la Cour européenne des droits de l'Homme de permettre "de le transférer en Allemagne". Berlin a en effet proposé son aide, via un avion médicalisé qui a atterri à Omsk, ville en Sibérie où il est hospitalisé, vendredi matin.

Le Nîmes Olympique a annoncé avoir identifié deux nouveaux cas de coronavirus dans ses rangs, portant le total à quatre, deux joueurs de l'effectif professionnel du club ayant déjà été touchés. Une annonce qui tombe à deux jours de son match contre Brest, faisant encore un peu plus peser le risque d'un report de cette rencontre prévue dimanche pour la 1ère journée de Ligue 1. Et qui, plus généralement, menace la reprise du championnat français. Rien que cette semaine, pas moins de sept clubs sur les vingt que compte cette ligue ont déploré au moins une contamination au coronavirus et procédé à la mise à l'isolement des joueurs concernés.