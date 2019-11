Affaire Polanski : Pascal Légitimus s'excuse après avoir comparé pédophilie et homosexualité

Tout a commencé lorsque, invité dans l'émission "Les Grandes Gueules" de RMC, l'ancien membre des Inconnus est revenu au détour d'une question sur les accusations dont fait l’objet Roman Polanski et sur la nécessité ou non de boycotter son dernier film "J'accuse", en salles depuis mercredi : "Il m’a invité à dîner il y a très longtemps. Un homme charmant, avec sa femme, Emmanuelle. (…) Je n’ai rien à dire de particulier si ce n’est que hélas… ", lance t-il sur le plateau, estimant qu'il fallait "dissocier l'homme de l'artiste".

A la suite à ce passage télévisé remarqué et fort commenté, Pascal Légitimus a tenu à expliciter cette formule ambiguë, dans un message partagé sur le compte Facebook des Inconnus afin qu'il ait plus d'ampleur. Supprimée depuis, c'est cette plaidoirie qui fait polémique.

"Ce n'est pas parce que Polanski m'a invité à déjeuner il y a vingt ans et que j'aime ses films que je suis pour la pédophilie et que je le défends (…) Voltaire était raciste, Sade pervers, Céline vous savez, Genet, Cocteau, Trenet, homosexuels, et pourtant vous appréciez leurs œuvres… Vous avez donc tous et toutes dissocié l'œuvre et son auteur", justifie le comédien, faisant alors une analogie entre la pédophilie, le racisme, l'antisémitisme et l'homosexualité.

Sur Twitter cette fois, Pascal Légitimus a présenté ses excuses en son nom.