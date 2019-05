Fin de vie : seuls 13% des Français ont écrit leurs "directives anticipées", voici comment les rédiger

Depuis 2016, tout majeur peut rédiger des "directives anticipées", sortes de dernières volontés médicales. Ainsi peut-il désigner une personne de confiance pour les faire appliquer et éviter des situations où les proches d'un malade se déchirent. Toutefois, seuls 13% des Français ont rédigé leurs "directives anticipées" concernant leur fin de vie, a déclaré mardi 21 mai le président du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), sur fond d'un nouveau déchirement familial dans l'affaire Vincent Lambert.





"On a une loi Claeys-Leonetti qui est quelque chose de solide (...) mais qui n'est pas connue et qui n'est pas appliquée", a regretté Jean-François Delfraissy sur l'antenne de France Inter. "Seuls 60% des Français savent ce qu'il y a dans cette loi, 40% savent qu'il y a éventuellement des directives anticipées et 13% seulement des Français" ont rédigé les ont rédigées. "Le chiffre était le même il y a trois ans, c'est le point fondamental, on a une loi qui n'est pas appliquée", a-t-il ajouté.