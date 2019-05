Affaire Vincent Lambert : l'arrêt des soins a commencé

Cet ancien infirmier de 42 ans, hospitalisé à Reims, était dans un état végétatif depuis un accident de voiture en 2008. Le conseil d'Etat l'avait encore confirmé fin avril en s'appuyant sur de nombreuses expertises médicales : Vincent Lambert était dans un état végétatif chronique et son état était officiellement irréversible. Le 11 mai dernier, son médecin avait donc finalement annoncé à sa famille l'arrêt programmé des traitements pour cette semaine. Une décision contestée par ses parents jusqu'à la dernière minute, puisqu'ils déposaient encore hier un énième recours pour le garder en vie. Leur bataille judiciaire devant les juridictions nationales et internationales pour empêcher la mise en oeuvre de ce protocole de fin de vie aura duré six ans.