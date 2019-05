"Mon fils n'est pas un zombie" : la mère d'un jeune homme cérébrolésé raconte son quotidien

"Je suis convaincue qu'il ressent des émotions, qu'il perçoit les choses et qu'il sent les choses.", raconte Corinne Penard, sa mère. "Dans mon quotidien, je n'ai pas l'impression d'avoir un mort-vivant ou de traîner un zombie. Mon fils n'est pas un zombie".





Aujourd'hui, elle redoute que des médecins décident d'arrêter les traitements pour son fils. Pour elle, la loi actuelle leur donne trop de pouvoir. Elle milite désormais pour que l'affaire Vincent Lambert ne puisse se reproduire. En état végétatif depuis un accident de la route en 2008, l'ex-infirmier psychiatrique âgé de 42 ans n'a pas laissé de directive anticipée écrite. Depuis, il est au cœur d'une bataille judiciaire. Son sort oppose d'un côté ses parents, un demi-frère et une soeur, qui refusent l'arrêt des traitements, et de l'autre son épouse, cinq de ses frères et soeurs et son neveu.