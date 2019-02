Les clés pour comprendre l'affaire des interprètes afghans de l'armée française

Avec peu d'enthousiasme, à en croire Quentin Muller et Brice Andlauer, co-auteurs du livre "Tarjuman". Les deux journalistes mettent en lumière la façon dont cette affaire est gérée au plus haut sommet de l'Etat où chacun des ministères concernés - Armées, Affaires étrangères et Intérieur - se renvoient la balle. "Laxisme", "mauvaise volonté", "pas sur le haut de la pile", "procrastination incontestable"... Tels sont les mots utilisés de l'ancien directeur du cabinet civil et militaire de Jean-Yves Le Drian, lorsqu'il était ministre de la Défense, à l'époque des premières vagues de relocalisation.





Beauvau, qui fixe les quotas, met en garde contre les "familles nombreuses" et "polygames", brandissant l'argument de la "sécurité nationale". Après de nombreuses actions en justice, le juge administratif a condamné à la France à de multiples reprises, mais ses décisions sont restées lettre morte durant des mois.





En février 2017, en pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait publiquement reconnu que la France les avait laissé tomber. Il les comparait alors aux harkis de la guerre d’Algérie, qualifiant l’attitude française de "trahison". Depuis ? Il a été élu et un troisième processus de relocalisation a été lancé entre novembre et décembre 2018.