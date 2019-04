Âge légal, âge réel... à quel âge part-on vraiment à la retraite ?

Le Conseil d'orientation des retraites (COR) a publié en février 2019 un document de travail qui retrace les évolutions de l'âge effectif de départ à la retraite des Français. Ainsi, dans le secteur privé, l’âge moyen de départ effectif est de 62,5 ans en 2017.





Mais il s'agit de l'âge moyen uniquement du secteur privé. Comme le rappelle le COR, "il est difficile de répondre à la question de l'âge de départ à la retraite tant cet âge peut être variable selon la catégorie d’actifs concernés : ensemble des assurés, hommes ou femmes, salariés du privé ou salariés du public, etc."





En effet, l'âge de départ effectif est différent dans le secteur public, comme on peut le constater dans une étude réalisée en février 2018 par le ministère de l'Action et des Comptes publics. En 2016, l’âge moyen de départ à la retraite est de 61,2 ans pour les agents civils de la fonction publique d'Etat, de 59,5 ans pour la fonction publique hospitalière et de 61,1 ans pour la fonction publique territoriale. Si ces chiffres sont plus bas que dans le secteur privé, l'âge effectif de départ des fonctionnaires est en hausse constante, en raison de la suppression des régimes spéciaux et de l'alignement de la durée de cotisation avec le secteur privé.