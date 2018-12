Affaire du bar identitaire à Lille : Martine Aubry s'en remet au procureur

Dans ce reportage, on peut voir un certain Rémi Falize, fréquentant le bar, pousser puis frapper une jeune femme supposément d'origine maghrébine, puis s'en vanter devant la caméra cachée du journaliste infiltré. Ce même homme, plus tôt dans le reportage, est montré en train d'évoquer un projet d'attentat au marché de Wazemmes, situé dans les quartiers populaires de la capitale des Flandres et fréquenté par la communauté musulmane. Dans un dialogue imaginaire avec sa mère relaté devant des membres de "La Citadelle" : "Maman, tu vas pas au marché de Wazemmes, c’est moi qui y va (sic). Qui y vais. Je vais là-bas, je te fais un carnage. Charlie Hebdo à côté c’est de la pisse de chien. Le marché de Wazemmes c’est là où il y a tous les 'gnoules' de Lille qui y vont. Tu vas là un dimanche en voiture mais tu fais un bordel. Je laisserai ma carte d’identité sur la banquette tu sais comme les djihadistes. (…) Pour peu je meurs pas pendant le carnage, hop, j’en refais un autre, je te jure."





On l'entend également détailler un autre projet : "Le jour où je sais que j’ai une maladie incurable, mec, je m’achète une arme je fais un carnage. Quitte à mourir de ma maladie, autant me faire fusiller par les flics." Lorsque le journaliste incognito lui demande sa cible, il répond : "une mosquée, n’importe quoi. Même voiture bélier, je prends ma voiture BAAAM allez…"