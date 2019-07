Agression mortelle à Rouen : Mamoudou Barry, "un ami, collègue et citoyen exemplaire"

Doctorant en droit fiscal depuis quelques semaines, Mamoudou s'apprêtait à rentrer en Guinée pour prêter serment et devenir avocat. "Il me l'a annoncé lors de notre dernier appel, jeudi. Il avait aussi pour projet de candidater au Barreau de Paris d'ici la fin de l'année", regrette Saidou. Une carrière avortée et une vie volée, dans un accident "d'une extrême violence", comme l'explique le communiqué de ses amis.





"Mamoudou Barry, était un frère, un ami, un époux, un collègue et un citoyen exemplaire. (...) Il participait ainsi, à son échelle, au rayonnement de ces pays", résume le texte accompagnant la cagnotte créée pour aider sa famille à gérer ce décès soudain. Mise en ligne par trois de ses amis, elle représente "un appel à chacun (personne physique, morale, ONG , ...) pour mobiliser les fonds nécessaires au rapatriement de son corps en Guinée", est-il écrit. "Ces fonds pourront également aider sa famille dans les obsèques mais aussi et surtout pourront accompagner sa femme et sa fille". Son épouse, à ses côtés lors du drame, est dévastée. Elle avait rencontré Mamoudou en Guinée, étant originaire du même village que lui. "On fait tout pour les protéger, elle et leur fille", assure Saidou, "notamment en gardant leurs identités confidentielles."