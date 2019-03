Romain, éleveur de laitières dans la Bresse : "Depuis mon enfance, ma passion c’est l’élevage"

Demain, Romain Jacquiller, la trentaine athlétique, éleveur à Montagnat (Ain), gardera un oeil sur "Jipsy". Cette superbe Montbéliarde de 750 kg vient de retrouver le calme de son étable après avoir été primée lors de l’édition 2019 du Salon de l’Agriculture. Demain, pas de bruit, pas d’admirateurs : "Après un salon agricole, certaines vaches tombent dans une sorte de spleen, car elles se sentent esseulées !", raconte Romain.





Il parle d’expérience. Cinq de ses bêtes, ont déjà été primées. Dans ses tiroirs, sont rangées des médailles, pour certaines obtenues avec "Gabelle" une autre Montbéliarde avec laquelle il a décroché sa première distinction. Gabelle est devenue l’une des mascottes du troupeau.





Depuis tout petit, et bien qu’il ne soit pas issu d’un milieu agricole, l’élevage est la passion de Romain. Elle lui est tombée sur la tête au hasard des rencontres avec des exploitants et des personnalités du monde agricole. Aussi, lorsqu’en 2013, l’occasion de s’associer avec un exploitant s’est présentée, il a sauté sur l’occasion. Il sortait alors d’un BTS agricole. Aujourd’hui, le troupeau compte 110 vaches. Elles produisent 820.000 litres de lait par an. La totalité de la production est cédée à la coopérative de Bressor. "Etre sociétaire est une chance, car dans une coopérative chaque voix compte et les décisions sont prises par un conseil d’administration dont on connaît tous les membres", reprend Romain.





Pour lui, le réveil sonne à 5h30, six jours sur sept. Commence une journée qui s’achèvera 10 à 12 heures plus tard. L’exploitation couvre environ 160 hectares. Un tiers est mis en herbage. La production céréalière est utilisée pour alimenter le troupeau et produire la paille indispensable au bien-être des laitières et des 90 génisses.





Le meilleur moment de la journée ? Celui des deux traites quotidiennes. Au total, quatre heures passées au contact des bêtes. Comme celui des autres exploitants de la coopérative de Bressor, le lait de Romain servira exclusivement à la production du Bresse Bleu, fabriqué à 13 km de la ferme. "Voir que notre lait sert à fabriquer un fromage de qualité est valorisant et c’est un gage de qualité pour les consommateurs qui peuvent tracer le fromage de A à Z", dit-il.





Pas de gigantisme : à l’avenir, Romain et son associé veulent que leur exploitation de Montagnat reste à taille humaine. C’est un gage de bien-être animal et de qualité du lait. "A l’avenir, notre première priorité professionnelle sera… de dégager du temps libre en améliorant les moyens de production ! ", termine cet éleveur aussi impliqué dans les organisations agricoles.





