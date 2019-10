Aidants familiaux : le droit au congé indemnisé voté à l'Assemblée

JT 13H - De nouveaux droits pour les aidants familiaux ont été votés par l'Assemblée nationale. Désormais, ceux-ci pourront bénéficier de congés indemnisés.

Dans l'Hexagone, plus de huit millions de personnes doivent travailler tout en s'occupant d'un parent malade ou âgé. Près de la moitié sont tous des salariés. Grâce à une mesure votée dans la nuit du 25 au 26 octobre 2019 à l'Assemblée nationale, ces aidants familiaux pourront désormais bénéficier d'un congé indemnisé de trois mois fractionnables. Un dédommagement exonéré d'impôts. La nouvelle mesure, qui coûte 100 millions d'euros chaque année, entrera en vigueur en octobre 2020.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.