Aides sociales, école, logement, amendes... ce numéro unique qui sert à tout au Danemark

Jeppe Højmark Christensen, danois et étudiant à Copenhague, travaille à temps partiel dans le service des bourses scolaires. De son passage d'un an à Paris, il se souvient avoir été "complètement perdu avec les démarches françaises". En comparaison avec son pays natal, "j'avais l'impression que c'était le Moyen-Age", plaisante-t-il. A sa naissance, comme tous les citoyens danois, Jeppe s'est vu attribuer un numéro. Ce numéro national d’immatriculation, aussi appelé "CPR" lui sert pour n'importe quelle démarche liée aux services publics. "C'est comme un identifiant, qui donne accès à un dossier personnel, qui contient toutes les informations sur ma vie... Ou presque toutes", explique Jeppe.





Tel un numéro de sécurité sociale, le CPR sert pour les rendez-vous médicaux, les hospitalisations et apparaît sur les ordonnances. Au fur et à mesure que les Danois grandissent, leur CPR est également nécessaire pour les inscriptions scolaires, puis pour obtenir les bourses, les logements étudiants, le chômage ou les aides de l'Etat. Ce numéro, tel un code barre personnalisé, donne accès - par les autorités compétentes - aux coordonnées, à la carte d'identité et au passeport de chaque citoyen. Il est demandé dans toutes les interactions avec la police ou avec la justice. "Et même quand tu as une amende, dans le train par exemple" précise Jeppe. Puisqu'il est lié aux comptes bancaires, le CPR sert également à payer ses impôts, "et aussi les factures d'électricité, de gaz ou même de wifi et téléphone", assure l'étudiant. "Comme ça si tu fais des trucs illégaux sur internet, on te retrouve plus facilement".