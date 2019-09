Aigle Azur en faillite : la galère pour des milliers de passagers

JT 20H - La compagnie aérienne française Aigle Azur a été déclarée en faillite. Et ses avions seront cloués au sol ce vendredi soir à partir de minuit, laissant des milliers de clients sans solution.

Les voyageurs de la compagnie Aigle Azur ont appris à la télévision que tous leurs vols, sans exception, étaient annulés à partir du samedi 7 septembre. Dans les prochaines heures, des milliers de passagers vont donc se retrouver bloqués au Portugal, au Mali et en Algérie. Les 1.500 salariés d'Aigle Azur espèrent une issue favorable, lundi 9 septembre.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.