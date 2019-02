Ain : il ne reste plus que quatre radars en service

Avec le mouvement des gilets jaunes et le passage à 80 km/h, les actes de dégradation se sont multipliés. Depuis le mois de novembre 2018, plusieurs radars ont été tagués, plastifiés ou incendiés. Dans le département de l'Ain, 23 des 27 appareils ont été vandalisés. Des enquêtes ont été ouvertes. En attendant, les réparations seront coûteuses.



