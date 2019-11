Airbnb promet de vérifier ses 7 millions de locations d'ici décembre 2020

Une vérification qui doit commencer tout de suite, comme l’a précisé l'un des co-fondateurs de la société, Brian Chesky, dans un courriel adressé mercredi 6 novembre à l'ensemble du personnel. Elle devra être achevée le 15 décembre 2020. Parmi les éléments à contrôler : l'adresse du logement, les photos et autres détails ainsi que tout ce qui concerne l'état des lieux, la sécurité et les équipements promis.

Dans le même ordre d’idées, le patron de la plateforme a également annoncé la mise en place d'une ligne d'appel d'urgence fonctionnant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 qui doit permettre de joindre "une vraie personne chez Airbnb partout dans le monde et à tout moment". Le service fonctionnera à partir du 31 décembre de cette année aux Etats-Unis et sera étendu au monde entier courant 2020.

Pour former et mettre en place une équipe d'employés en mesure de répondre rapidement aux demandes urgentes, Airbnb a pris pour consultants Charles Ramsey, qui a dirigé la police à Philadelphie et dans la capitale des Etats-Unis mais aussi l'ancien patron de la police de Palo Alto en Californie et conseiller du président Obama, Ronald Davis.