Airbus : alerte aux fissures sur les ailes des plus vieux A380

L'avionneur, qui a annoncé en février la fin de la production de l'A380, en bout de course faute de commandes et qu'il cessera de livrer en 2021, a réagi en expliquant que "les directives de navigabilité sont standard dans l'aviation et démontrent le bon fonctionnement du processus de réglementation". "L'aviation est l'un des secteurs les plus réglementés et la sécurité est la priorité absolue dans l'aviation", a-t-il encore indiqué dans un courriel à l'AFP.





En 2012, l'AESA avait déjà demandé l'inspection de l'ensemble des appareils en service dans le monde après la découverte de micro-fissures sur les ailes de certains d'entre eux. Si l'entreprise avait assuré qu'elles ne posaient pas de problème de sécurité, ces fissures avaient terni la réputation du plus gros avion civil au monde. Les travaux de réparation et de contrôle sur les "super jumbos" avaient en outre été évalués à "au moins un million d'euros par appareil, soit un coût total de 100 millions d'euros" par l'hebdomadaire Der Spiegel.