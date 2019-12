L'abattage d'un sanglier sur un parking de supermarché déclenche un vent d'indignation

Une scène inhabituelle s'est déroulée le 22 décembre sur le parking d'un supermarché de Laon, dans l'Aisne. Un sanglier affolé, visiblement perdu, a déboulé au milieu de la foule avant d'être enfermé par un client dans l'aire de jeux où il venait de pénétrer. La police, sollicitée, a fait appel à un lieutenants de louveterie, sous la direction du préfet. Ce dernier, interrogé par le quotidien régional L'Union. raconte sa réaction : "Je n’étais pas à Laon et je me suis dit qu’il fallait faire vite", indique-t-il, "J’ai donc à mon tour fait appel à un agent de développement de la Fédération des chasseurs."

Une trentaine de minutes plus tard, l'animal, qui pesait une trentaine de kilos, était abattu : "Cela a été fait sobrement, discrètement. La dépouille a été enlevée et tout a été nettoyé immédiatement", a indiqué le directeur de la Fédération des chasseurs de l’Aisne, Bruno Doyer. Racontée dans la presse locale, cette histoire a suscité l'émoi de Gabrielle Paillot, une citoyenne se décrivant comme "militante pour les droits des animaux". Elle a décidé dès le lendemain de lancer une pétition en ligne et demande "justice pour le sanglier assassiné". Depuis, le texte est massivement relayé.