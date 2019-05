Aix-en-Provence : les riverains ne supportent plus la décharge sauvage près de la gare TGV

A Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, les détritus s'entassent près de la gare TGV et d'une route départementale. La décharge sauvage s'étend de jour en jour et les habitants n'arrivent pas à expliquer comment la situation a pu dégénérer à ce point. Valentin Zucchinalli a donc décidé de lancer une pétition sur Internet pour secouer les pouvoirs publics. Une action rejointe par de nombreux riverains, elle a déjà collecté plus de 3 000 signatures.



