Fin de vie : quatre jours après l’arrêt de son traitement, Alain Cocq transféré au CHU de Dijon

Atteint d’une maladie incurable, Alain Cocq, 57 ans, avait demandé à Emmanuel Macron d’autoriser un médecin à l’aider à mourir, sous peine de cesser de se soigner et de s’alimenter, en se filmant sur Facebook. Face au refus du président de la République, le militant pour "une fin de vie digne" a mis ses menaces à exécution, malgré le blocage de sa diffusion par le réseau social. Mais quatre jours après avoir arrêté tout traitement, Alain Cocq a été transféré lundi soir au CHU de Dijon.

"Il a été hospitalisé hier soir après une intervention du Samu", indique ce mardi à l’AFP Sophie Medjeberg, vice-présidente de l’association Handi-Mais-Pas-Que, confirmant une information de RTL. "Je pense qu’il n’était pas conscient." Elle dit craindre que le malade ait été conduit à l’hôpital et soigné contre sa volonté. Ce qu’elle n’a pas pu confirmer auprès de l’intéressé. "On m'a dit qu'il avait récusé devant témoins son droit de refus de soins. J'ai réclamé qu'il me le confirme en personne au téléphone, mais ses propos n'étaient pas intelligibles. Depuis, j'attends l'autorisation de me rendre à son chevet", a-t-elle poursuivi.