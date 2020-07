Alerte canicule, incendie maîtrisé mais "drame total" à Anglet… Les 5 infos qu’il ne fallait pas louper LCI

Le RECAP' - Chaque soir à 18h, LCI.fr vous propose une séance de rattrapage de l'actu du jour. Au menu aujourd'hui : une vague de chaleur suffocante en France, les conséquences du feu qui a ravagé la forêt de Chiberta ou encore la nouvelle mise en cause de Bill Clinton dans l'affaire Epstein.

Trop occupés à vous éventer pour suivre l’actualité en cette journée de grosse chaleur ? Que vous soyez au travail ou tout simplement au bord de la piscine, LCI vous a concocté un résumé concis des news à ne pas louper. Un rendez-vous à retrouver tous les jours de l’été à 18h, sur notre site et notre compte Instagram.

Oui, il fait chaud !

Voilà quelques heures qu’une bonne partie de la France a l’impression de vivre dans un clip de Passi. Oui, "il fait de plus en plus chaud", comme le chantait le rappeur dans son titre sorti en 1997. Mais les températures de ce vendredi sont bien plus élevées que "les 37,2°C à l’ombre" du morceau. En Île-de-France, il a fait jusqu’à 40,5°C au cœur de l’après-midi. Météo France a placé 32 départements d'une bande allant du nord au sud-est en vigilance orange canicule. La nuit devrait également être étouffante, avec des minimales ne descendant pas en dessous de 20 à 22°C…

Covid-19 : les enfants finalement extrêmement contagieux ?

Les écoles ont été les premiers établissements à voir leurs portes fermées, avant même le confinement. Pas un hasard quand on sait que, dès le début de la pandémie de coronavirus, des scientifiques alertaient sur le potentiel rôle contaminant des plus jeunes. Quelques semaines plus tard, il semblait acquis que les enfants n’étaient en fait pas de si grands vecteurs de diffusion du virus. Mais voilà qu’une nouvelle américaine, publiée dans la revue médicale JAMA Pediatrics, avance que les enfants infectés seraient bien, finalement, majoritairement asymptomatiques et très contagieux.

Les Britanniques retardent leur déconfinement

La vie devait reprendre progressivement son cours outre-Manche avec la réouverture, samedi 1er août, des casinos, bowlings, patinoires, salons de beauté et salles de spectacles. Mais le gouvernement de Boris Johnson a fait marche arrière à la dernière minute, retardant de deux semaines la prochaine étape du déconfinement. Le retour du public amorcé ces derniers jours dans les arènes sportives, à l'occasion de matches de cricket et des championnats du monde de snooker notamment, a lui aussi été annulé. Déjà obligatoire dans les commerces, le port du masque sera étendu dès le 8 août aux musées, cinémas et lieux de culte alors que les contaminations repartent à la hausse pour la première fois depuis mai au Royaume-Uni.

Le poumon vert d’Anglet ravagé par un incendie

Plus de la moitié de la pinède décimée en l’espace de quelques heures. 165 des 270 hectares de la forêt de Chiberta, au cœur de la ville des Pyrénées-Atlantiques, ont été détruits par les flammes dans la nuit de jeudi à vendredi. "On vient de vivre une catastrophe", a déclaré sur LCI le maire Claude Olive qui n’a pu que constater les dégâts au lever du jour. "On est face à un drame total", a-t-il insisté à la mi-journée, saluant la solidarité des communes alentours.

Bill Clinton aurait été aperçu sur l’île privée de Jeffrey Epstein

Elle est l’une des principales accusatrices du dossier, celle dont la photo avec le prince Andrew alors qu’elle n’avait que 17 ans a fait le tour du monde. Dans de nouveaux documents de justice aujourd’hui non scellés, Virginia Giuffre explique avoir été forcée par Ghislaine Maxwell à avoir des relations sexuelles avec plusieurs hommes. Elle raconte aussi, dans un témoignage donné en 2011, avoir aperçu l’ancien président américain Bill Clinton sur Saint James Island, l’île privée de Jeffrey Epstein "où des orgies se tenaient en permanence".

La rédaction de LCI