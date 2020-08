Alerte canicule, manifestation au Liban, marée noire à l'Ile Maurice... Les 5 infos du jour qu'il ne fallait pas louper

Il fait toujours très (très) chaud. Au point que Météo-France a ajouté cet après-midi six nouveaux départements à sa liste des alertes rouge canicule (qui en comptait déjà neuf). Au total, quinze départements de la région parisienne et du nord de la France sont ainsi en vigilance maximale. En outre, 49 autres, allant du Sud-Ouest au Nord et Nord-Est sont quant à eux en vigilance orange. En milieu d'après-midi, les températures étaient le plus souvent comprises entre 30 et 38 degrés.