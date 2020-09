VIDÉO - Les images spectaculaires de la crue du Gardon vue du ciel

Des pluies diluviennes se sont abattues dans les Cévennes, et plusieurs communes du Gard ont vu l'eau monter de près de six mètres en deux heures, comme à Saint-Jean-du-Gard ou encore à Anduze. Ce soir, une personne est toujours portée disparue dans le département qui demeure placé en vigilance rouge par Météo France. Une seconde vague, peut-être moins intense pourrait s'abattre sur ces communes déjà inondées, tandis que les pompiers et la Sécurité Civile ont d'ores et déjà procédé à des centaines de mises à l'abri de personnes.

A Anduze, connue pour sa bambouseraie, ou encore à Saint-Jean-du-Gard, la rivière déchaînée a débordé sur la route départementale faisant plier des arbres sur son passage, et rendant ainsi, cet accès impraticable. Cette petite commune, située dans le nord du département, aux portes des Cévennes n'a pas connu de précipitations dans la journée mais elle subit la déferlante du flot d'eau venu du massif des Cévennes, et surtout, la crue liée à la montée du Gardon.

Celui-ci est monté de six mètres en deux heures, envahissant les rues. Alors les pompiers sont à pied d'oeuvre, pour évacuer les habitants et les mettre en sécurité. Le collège et l'école maternelle ont été ouverts pour la nuit afin d'accueillir les personnes évacuées. Avec l'aide de la Croix-Rouge, l'hébergement s'organise : on amène des vivres et on organise les couchages.

A Valleraugue, dans les Cévennes, à l'ouest d'Anduze, la communication est coupée, les réseaux radios et téléphones étant "tombés", précise la préfecture. Elle précise que 450 mm de pluies ont été enregistrés en douze heures. Le record date du 27 septembre 1900 avec 980 mm en dix heures. Du côté de Saint-Jean-du-Gard, le niveau du Gardon identique à celui enregistré lors des fortes pluies de 2002, a provoqué l'inondation des casernes des pompiers et de la gendarmerie qui se trouvent elles aussi sans liaison téléphonique et radio.