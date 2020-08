Alerte rouge en France, le port du masque qui se généralise... Les 5 infos du jour qu'il ne fallait pas louper

Occupé au travail ou tout simplement allongé sur un transat, les doigts de pied en éventail au bord de la piscine, vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité ? Tout l’été, la rédaction de LCI.fr vous donne rendez-vous tous les jours à 18h sur son site et son compte Instagram pour prendre connaissance, en un coup d'œil, de ce qu'il s'est passé en France et dans le monde.

La chaleur s'installe sur le pays. Météo France a placé ce vendredi neuf départements en alerte rouge. A savoir l'Eure, Paris et sa petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne), la Seine-Maritime, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise. Cinquante-trois départements allant du Sud-Ouest au Nord et Nord-Est sont quant à eux placés en vigilance orange. Pour faire face à la vague de chaleur, les autorités appellent à la prudence. "Se protéger et protéger ses proches, veiller sur les plus fragiles, respecter des recommandations simples : l'épisode caniculaire qui débute implique la prudence de chacun et la vigilance de tous", a souligné le Premier ministre Jean Castex sur Twitter. Cet épisode remarquable pourrait durer jusqu'en milieu de semaine prochaine.