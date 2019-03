Alexandra, agricultrice dans la Bresse : "Travailler avec une coopérative laitière et une fromagerie nous apporte la sécurité"

Dans un troupeau, il y a des mascottes. Celles d’Alexandra s’appellent "Erelle" et "Jakarta". Elles vieilliront à la ferme. "Quand elles nous voient, elles s’approchent, elles raffolent des papouilles, des câlins", raconte-t-elle. Toutes ces bêtes, qui l’ont parfois vu passer chevauchant un quad ou une des motos sportives qu’elle affectionne, elle a appris à les connaître une par une. Elle les appelle par leur prénom.





Voici près de 10 ans, qu’elle s’occupe de cet élevage après avoir passé un bac pro CGEA, puis un BTS ACSE. Aujourd’hui, Alexandra a deux associés. L’un est son mari et ils ont deux enfants, un garçon et une fille, le choix du roi !

Lorsque Alexandra a rejoint l’élevage, celui-ci vendait déjà son lait à la Coopérative Laitière Bressor. "Pour une exploitation comme la nôtre, travailler avec la coop, c’est une sécurité, la certitude que notre lait sera ramassé et payé, avant d’être valorisé en fromage de qualité", témoigne-t-elle.





Objectif, nature : les vaches sont nourries avec du fourrage produit à la ferme, et du soja pour les apports en protéines alimentaires. A terme l’idée est de produire cette protéine qui passe par l’implantation de légumineuse sur l’exploitation, et d’atteindre l’autarcie alimentaire. "D’ici quelques mois, à la demande de la coopérative laitière, nous produirons un lait sans OGM et nous ne sommes pas fermés à une production bio", indique Alexandra.