Algues vertes : la famille d'un joggeur mort en 2016 saisit la justice

Après les recours gracieux adressés en mai, l'avocat va saisir le tribunal administratif vendredi pour demander réparation auprès de la commune d'Hillion, de l'agglomération de Saint-Brieuc et de l'Etat. Il réclame environ 600.000 euros d'indemnisation des préjudices subis par ses clients. Une autopsie tardive avait été pratiquée sur le corps de Jean-René Auffray mais les résultats d'analyse n'avaient pas permis de déterminer les causes de la mort. L'enquête avait été classée sans suite en avril 2017. "En ne procédant pas rapidement à des mesures d'autopsie, on a interdit à la famille une preuve certaine d'établir un lien entre les algues vertes et le décès, donc de pouvoir poursuivre les responsables devant les juridictions pénales", a expliqué Me Lafforgue.