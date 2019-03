Alimentation : des kiwis pas si français que ça

Les services de la répression des fraudes ont révélé une arnaque de grande ampleur dans la filière kiwi. Une grande partie de ces fruits, affichant la mention "origine France", vient en fait d'Italie. Depuis trois ans, 15 000 tonnes de kiwis faussement français ont été vendus dans nos marchés et nos grandes surfaces. Cette arnaque juteuse aurait rapporté six millions d'euros à ses auteurs.



