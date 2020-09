Allongement du congé paternité à 28 jours : qu'en pensent les pères ?

Pour Olivier, 43 ans et père de trois enfants, il est essentiel de pouvoir partager les premiers pas de la vie de l'enfant.

"J’avais déjà pris un congé pour mes deux premiers enfants (des jumeaux), il y a 12 ans. Cela tombait pendant la période estivale. Cela n’a donc pas eu trop d’incidences sur mon travail et mon entreprise. Pour le troisième enfant, début 2019, je voulais en revanche absolument disposer d’un temps important pour vivre pleinement le moment avec ma femme et lui. L’arrivée d’un enfant, c’est un bouleversement et un nouvel équilibre familial qui se crée. Il faut pouvoir être disponible pour cette nouvelle vie. Ce sont des moments uniques. Et c’est là que tout commence" .

"A la naissance de ce troisième enfant, j'ai choisi de prendre deux mois et demi. A ma surprise, cette demande de congé paternité allongé a été acceptée sans difficulté par ma hiérarchie, signe que les mentalités évoluent. Le directeur de mon entreprise m’a même félicité, expliquant qu’il regrettait de ne pas l’avoir fait 30 ans plus tôt pour la naissance de ses propres enfants !".