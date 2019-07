Alpes-Maritimes : les péages autoroutiers deviennent gratuits pour les véhicules de pompiers en intervention

Le 18 juillet 2019, à Nice, une convention a été signée entre une société d'autoroute et les pompiers. Celle-ci stipule que les véhicules prioritaires de pompiers en intervention ne doivent plus payer les péages autoroutiers. Une nouvelle mesure qui vient d'être appliquée dans les Alpes-Maritimes. Les sociétés d'autoroute ont par ailleurs indiqué qu'elle sera effective sur l'ensemble du territoire dans les prochaines semaines.



