Alsace : les bouteilles consignées sont toujours rendues

En Alsace, rien de plus normal que de rapporter les bouteilles en verre consignées.

Une pratique revenue à la mode malgré le fait que la majorité de ces emballages sont de moins en moins consignés. A Sierentz, dans le Haut-Rhin, les habitants ont pour habitude de retourner les bouteilles de limonade, de bière et même de jus de fruits en magasin. Environ 1 600 bouteilles consignées sont d'ailleurs collectées chaque jour dans un supermarché pour être renvoyées chez le producteur. Un système écologique qui profite aux producteurs comme aux consommateurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.