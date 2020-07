Amazon : l'implantation d'un entrepôt géant près du Pont du Gard provoque une levée de boucliers

"Scandale" pour les uns, " jackpot économique " pour les autres : le projet d'implantation d'un énorme centre de tri Amazon où tourneront plus de 500 camions par jour à environ 9 km du Pont du Gard, joyau du patrimoine mondial, divise profondément élus et habitants de cette région touristique. Au cœur des critiques, les pratiques de la multinationale -fréquemment accusée par ses opposants d'évasion fiscale, de spéculation foncière ou de fragiliser les commerces locaux et de favoriser des emplois précaires - mais aussi l'impact environnemental du projet : destruction de biodiversité, pollution de l'air, sonore et visuelle.

C'est le long de l'autoroute A9 que le promoteur -la société Argan- a obtenu fin 2019 le permis de construire de la mairie de Fournès (1.100 habitants) puis l'autorisation environnementale du préfet du Gard pour bâtir un entrepôt de 38.000 m2 sur 14 hectares. Une pétition en ligne pour s’opposer à son implantation a déjà recueilli plus de 25.000 signatures. Le mois dernier, une quinzaine de militants d’Attac France avaient déployé sur le Pont du Gard deux banderoles en lettres rouges et vertes sur fond blanc "Non à Amazon", "Ni ici, ni ailleurs".

Avec d'autres citoyens, Patrick Fertil, de l'association pour le développement de l'emploi dans le respect de l'environnement (ADERE), a déposé des recours qui bloquent aujourd'hui les travaux. Pour lui, ce projet n'a pas sa place ici : "Cet entrepôt est incontestablement une verrue, on le verra de partout, de tous les villages qui sont aux alentours."