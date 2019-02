Sexisme, harcèlement et agressions : au restaurant, la révolution #MeToo s'arrête aux portes des cuisines

Autre élément de réponse : la prédominance des hommes aux postes de pouvoir. Selon les statistiques de Pôle Emploi, les femmes représentaient en 2017 59% des embauches récentes en aides de cuisine ou apprenties et seulement 17% des chefs cuisiniers. Par ailleurs, en 2014, elles n’étaient que 37% parmi les patrons et cadres d’hôtels, de cafés et de restaurants. Mais pour les femmes qui ont livré leur témoignage, il s’agit d’autre chose. Selon elles, dans un secteur où la hiérarchie et l’autorité sont des éléments incontournables, difficile de faire bouger les lignes. "En cuisine, on suit un peu le modèle militaire, analyse encore Marion. On ne remet pas en cause le système." Et ce, même quand on est victime de propos déplacés ou de harcèlement. Elle précise : "Je ne dis rien. Il faut choisir ses combats : sois tu te tais, soit tu passes pour une chienne de garde. Moi, j’ai arrêté d’être féministe en cuisine."





Une posture inculquée dès les premiers pas dans le métier. Karine se souvient de ses années en classe : "Le problème, nous dit-elle, c’est qu’à l’école il n’y a pas de mise en garde. Au contraire, il y a l’idée qu’on va faire vivre ce qu’on a soi-même vécu. ‘Tu vas en chier parce que j’en ai chié. Et si t’es une fille, alors tu vas morfler deux fois plus.’" Marion, elle, sort à peine d'un CAP dans un CFA, un centre de formation des apprentis. Elle confirme : "On ne parle pas du tout de ces problématiques aux jeunes. Pire, on prépare les filles à subir cela. On les conditionne à accepter beaucoup de choses. Et cela commence par les profs, qui sont de vieux briscards du métier, qui font des remarques à connotation sexuelle, des commentaires sur le physique, etc."