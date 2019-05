Amboise : des cadeaux faits main pour la fête des mères

Le 26 mai 2019, on célébrera la fête des mères. A Amboise, en Indre-et-Loire, de petits écoliers s'activent pour préparer cet événement. Poèmes, bisous, câlins, des cadeaux faits main... ils ne manquent pas d'idées pour combler ces mamans qui soignent, qui réconfortent et qui régalent. Et ce sera avec fierté qu'ils les leur offriront le jour J.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.