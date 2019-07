Amiante dans les écoles : "On n'imaginait pas qu'on ouvrait une boîte de Pandore"

Caroline Sultan, mère de deux enfants et représentante FCPE à la maternelle Pré Gentil de Rosny-sous-Bois, s'est notamment battue pour la fermeture du "chalet", un bâtiment préfabriqué dans les années 1960 et touché par l'insalubrité. "Ça sentait le moisi, quand les enfants revenaient de l'école il y avait une odeur de cave, certains parents leur demandaient de prendre une douche avant leur goûter" en rentrant chez eux, nous raconte cette chargée de communication.





En 2018, après de nombreuses réclamations, des travaux sont prévus dans tout le complexe scolaire, et pas spécifiquement pour désamianter les locaux. "On n'imaginait pas qu'on ouvrait une boîte de Pandore", s'exclame la mère de famille. En effet, cette année, peu avant les vacances de Pâques, des ouvriers se trompent de pièce et effectuent par erreur et sans protection des travaux de rénovation dans une salle amiantée. Plusieurs étagères sont déplacées et un tableau est détaché, laissant échapper des particules de fibres d'amiante.





Le lendemain, une enseignante fait la découverte de poussière d'amiante au sol et prend la décision de ne pas faire cours dans sa salle de classe. Après plusieurs semaines de mobilisations et une pétition, la mairie de Rosny-sous-Bois décide de fermer le "chalet" - sans pour autant le détruire - et de déplacer des classes de maternelle dans l'école élémentaire voisine. Aujourd'hui les parents ne savent toujours pas s'il s'agit là d'une mesure provisoire ou définitive.