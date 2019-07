Amiens : la foire de la Saint-Jean donne son coup d'envoi

La traditionnelle foire de la Saint-Jean a ouvert ses portes à Amiens. Il s'agit de l'une des plus anciennes et des plus grandes fêtes foraines du pays, datant du Moyen Âge. On y trouve notamment toutes sortes d'animations pour faire plaisir aux petits et grands. De l'adrénaline aux attractions plus calmes, il y en a pour tous les goûts. Cet événement attire chaque année plus de 400 000 visiteurs.



