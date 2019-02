Ecœurement et colère après la mort de Gulcin, 34 ans, tuée par son conjoint malgré plusieurs appels au secours

"Nous avons rencontré Gulcin une première fois en 2017" nous raconte-t-elle. "Elle avait appelé en urgence et voulait se séparer de son compagnon qui avait un comportement abusif. Elle voulait être informée sur ses droits. On avait vu avec elle, à l'époque, ce qu'on appelle les stratégies de protection. C'est-à-dire comment se mettre à l'abri. Mais dans son cas, c'était particulièrement compliqué car elle avait quatre enfants et ne voulait vraiment pas aller en foyer d'hébergement."





La deuxième rencontre intervient en décembre 2018, soit quelques semaines avant son décès. "Elle était très en colère" se souvient Anne Van Den Eshof. "Nous étions très inquiète pour elle. Elle nous disait avoir déposé plusieurs plaintes et que rien ne s'était passé. Elle était séparée, avait retrouvé un logement et un travail. Mais malgré cela, son ex-compagnon continuait de la harceler et de lui envoyer des messages de menaces. Selon elle, il l'avait même ouvertement menacée dans le bureau du juge aux affaires familiales. Et pourtant, les droits de visite classique des enfants ont été appliqués, sans davantage de protection. Elle était à bout. Elle disait 'ce sera lui ou moi'. Elle a quitté notre permanence fâchée car lui avions suggéré, dans cette période tendue, d'adopter ce qu'on appelle dans notre jargon une 'position basse', c'est à dire de penser avant tout à sa sécurité. Elle ne nous entendait plus."