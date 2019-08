Angers : des caisses automatiques dans un hypermarché ?

Un hypermarché d'Angers n'a plus de caissières, mais il est toujours ouvert. Désormais, les salariés prendront congé à midi, comme tous les dimanches matin, mais le magasin restera ouvert. En effet, les clients peuvent continuer à venir, grâce notamment aux caisses automatiques. Selon la direction, ce changement répondrait aux attentes des consommateurs. Les salariés ont demandé aux organisations syndicales de se mobiliser pour prévenir la disparition du métier d'hôtesse de caisse.



