Angers : des cyanobactéries prolifèrent dans un lac rendant impossible la baignade, de quoi s'agit-il ?

En août 2017, la présence de cyanobactéries à la toxicité reconnue sur les bords de la Loire et du Cher avait ainsi entraîné l'intoxication d'une douzaine de chiens. Souvent sous l'effet de la chaleur, il arrive en effet que les cyanobactéries se multiplient en abondance dans des milieux aquatiques déséquilibrés par de fortes concentrations d'azote et de phosphore. "Ce sont des phénomènes difficiles à prévoir qui peuvent s'accélérer sous l'effet d'une augmentation des températures et de l'ensoleillement", détaille Thierry Polato, ingénieur d'études sanitaire au département Santé Publique Environnement de l'ARS.





"C'est une vraie efflorescence de ces algues qui a conduit les gestionnaires du site à intervenir samedi. Nous avons aussitôt lancé des analyses biologiques pour identifier la nature des cyanobactéries en présence et rechercher d'éventuelles toxines", a indiqué l'ARS de Pays-de-la-Loire. Les résultats de ces analyses sont attendus pour mercredi. Si ces derniers conditionneront la décision de levée ou de poursuite de l'interdiction de baignade, il est d'ores et déjà établi que la famille de cyanobactéries présente dans le lac de Maine n'est pas la même que celle de la Loire et du Cher il y a deux ans, a indiqué l'ARS.