Annulation de la Grande Braderie : les Lillois comprennent mais sont déçus

Prévue après l'été, la Braderie de Lille avait caressé l'espoir d'être maintenue. Las. Aux nombreux événements publics annulés en raison de l'épidémie, vient de s'ajouter la Grande Braderie de Lille (Nord), grande manifestation populaire, programmée cette année les 5 et 6 septembre, sur décision commune, annoncée lundi 13 juillet au soir, de la préfecture du Nord et de la maire (PS) de la ville, Martine Aubry. Une deuxième annulation en quatre ans (en 2016, elle avait déjà dû être annulée en raison de la menace terroriste après l'attentat du 14 juillet à Nice) qui, pensait-on, a dû agacer les Lillois.

Autour de la Grand'Place, les Lillois sont déçus mais compréhensifs. "Même si ça nous plaît et que c'est historique, quand on voit ce qui se passe dans le monde, tous les sacrifices qu'on doit faire au quotidien, je pense que ce n'est qu'un événement, il faut savoir y renoncer." ; "C'est triste oui, mais dans la logique des choses. Quand on voit ce qui s'est passé à Nice récemment (le 11 juillet, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées sur la Promenade des Anglais pour un concert du DJ The Avener, ndlr), cela aurait été déraisonnable de maintenir la Braderie." ; "Ce serait prendre le risque de jouer avec la santé des gens. C'est surtout triste pour l'ambiance, et les commerçants."