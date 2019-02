Comment expliquer la recrudescence des actes antisémites en France ?

Pour Carole Reynaud-Paligot, ce que démontre l'enquête de la CNCDH est une évolution de l'antisémitisme sur le long terme depuis les années 90. "La tendance a été marquée par une forte baisse de l’antisémitisme en France", souligne-t-elle. "C’est une tendance longue dans la société. Mais cela n'empêche pas que les stéréotypes sont toujours présents et c’est inquiétant." Parmi eux, l'idée que les Juifs ont de l'argent, du pouvoir et qu'ils on infiltré les médias. Selon elle, il faut "expliquer et déconstruire ces stéréotypes dans une lutte globale contre le racisme et que cela soit porté par une politique ambitieuse. L'enseignement de la Shoah ne suffit pas".





"Il faut aussi expliquer comment le racisme se construit dans une société donnée, avec les acteurs sociaux qui ont intérêt à raviver ces sentiments là", analyse-t'elle. "Il est nécessaire de continuer à punir les responsables de ces actes, mais cela doit surtout passer par l’éducation. Il faut expliquer le phénomène aux enfants."