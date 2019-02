Antisémitisme : environ 80 tombes juifs profanés en Alsace

La communauté juive a été une nouvelle fois prise pour cible. Alors qu'une vaste mobilisation contre l'antisémitisme s'organise ce 19 février 2019, la veille, en Alsace, 80 sépultures d'un cimetière juif ont été profanées. On y a découvert des croix gammées bleues et jaunes ainsi qu'une inscription en allemand sur l'une des stèles. Les portails de la ville ont été également tagués. Le préfet du Bas-Rhin condamne un acte antisémite odieux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.