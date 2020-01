70% des juifs de France disent avoir été victimes d’un acte antisémite

Violences, insultes, menaces, tags, dégradations, moqueries… comment évaluer l’ampleur de l’antisémitisme en France ? Seules les statistiques du ministère de l’Intérieur permettent de quantifier le phénomène en se basant, notamment, sur les plaintes déposées. En février dernier, Christophe Castaner révélait ainsi une forte hausse des actes antisémites : +74% entre 2017 et 2018. Mais qu’en est-il des faits non répertoriés et comment les quantifier ? Pour tenter de répondre à cette question, la fondation pour l’innovation politique (Fondapol), l’AJC Paris* et l’Ifop ont réalisé une radiographie de l’antisémitisme en 2019. "Les résultats de cette enquête mettent en exergue le fait que l’antisémitisme en France ne saurait être réduit à quelques faits divers sordides", indiquent les auteurs. Voici leurs principales conclusions.