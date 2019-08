Antispécisme : la tentation radicale ?

Ce samedi 24 août, c’est la Journée mondiale pour la fin du spécisme. Un peu partout dans le monde, des rassemblements et des actions sont prévus pour dénoncer toute discrimination à l’endroit des animaux. Les antispécistes exigent une véritable prise en compte de leurs intérêts et contestent toute hiérarchie entre les espèces, et donc la supériorité de l’être humain. Mais qui sont-ils et quel est leur cible ?



