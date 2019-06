"Apaiser les douleurs et la peur" : comment les 12 orphelins de djihadistes vont être pris en charge en France

Lors de cette journée, chaque enfant fera l’objet d’un bilan physique complet et d’une première évaluation psychologique. Ce suivi psychologique se poursuivra ensuite pendant trois mois, à raison d’une fois par semaine. "Au bout de ces trois mois d’évaluation, il sera alors possible de commencer à formaliser les éventuelles difficultés de l’enfant, de comprendre ce qu’il a vécu, et d’instaurer un suivi adapté pour la suite", explique le professeur.