APPEL A TÉMOIGNAGES : locataire à Paris, suite à la loi d'encadrement des loyers, votre bail n'est pas dans les clous, que comptez-vous faire ?

Depuis le 1er juillet, la loi d’encadrement des loyers est entrée en vigueur dans la capitale. Le loyer est désormais évalué grâce à un barème que les propriétaires sont obligés de respecter, sous peine de poursuites judiciaires. Il est possible d’estimer le loyer de référence majoré grâce à un simulateur mis à disposition par le gouvernement.





