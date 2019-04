APPEL À TÉMOIGNAGES : vous êtes pour la notation des médecins ou au contraire totalement contre, discutez-en avec nous !

L'idée est de donner un avis à partir de cinq items : la qualité de l’accueil, la durée de la consultation, la qualité de l’écoute, la ponctualité du médecin et enfin les explications sur le traitement. À l'instar de ce qui existait déjà en matière de réservation d’hôtels et de restaurants, ou encore de locations saisonnières et de chauffeurs VTC, un nouveau site propose aux patients depuis 15 avril de noter leur médecin. MediEval4i, c'est son nom. Si cet outil semble répondre à une réelle attente pour certains, il pose aussi des problèmes, notamment éthiques, de l'avis de praticiens.





Vous êtes vous-même concerné, en tant qu'utilisateur de ce type de dispositif, ou en tant que médecin référencé, racontez-nous en quoi selon vous, cette pratique, déjà très répandue dans d'autres pays, est une bonne ou une mauvaise idée...





Contactez-nous via l’adresse temoin@tf1.fr (anonymat possible).