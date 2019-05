APPEL À TÉMOIGNAGES : vous pensez avoir été victime de discrimination lors de votre recherche de logement, racontez-nous

Une chance sur deux. Selon SOS Racisme, qui a mesuré les retours positifs (proposition de visite, demande de pièces complémentaires...) à ses réponses aux annonces postées par des propriétaires privés sur les sites immobiliers de type Le Bon Coin et PAP, les personnes d'origine maghrébine ou d'Afrique subsaharienne partent lésées par rapport à une personne perçue comme "d'origine française ancienne" pour louer un logement en Île-de-France. Dans le détail, le taux de réponse plonge pour les profils d'Outre-mer (31%), maghrébins (15%) et d'Afrique sub-saharienne (12%), précise l'association, qui a réalisé 250 tests depuis octobre (pour plus de détails, cliquez ici).





Vous avez vous-même fait les frais de pratiques discriminantes semblables, racontez-nous...





Contactez-nous via l’adresse temoin@tf1.fr (anonymat possible).